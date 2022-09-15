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Sosyal konutta 'ödeme şartları' değişti

Sosyal Konut Projesi’nde ödeme şartları değiştirildi. Buna göre ilk taksit ödemesi sözleşmeden sonra yapılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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TOKİ, Sosyal Konut Projesi’nde önceki gün açıkladığı ödeme şartlarını dün değiştirdi.

Sosyal Konut Projesi’nde kurayı kazananlar için taksit ödemeleri 13 Eylül’de; 'konutun teslimini takip eden ay' olarak belirtilmişti. TOKİ’nin internet sitesinde bu ifade “Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacaktır” şeklinde değiştirildi.

Yani daha önce evini aldıktan sonra taksit ödemesi başlayacakken son değişiklik ile kuradan bir ay sonra hak sahipleri taksit ödemelerine başlayacak.

TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne başvurular önceki gün itibarıyla başladı. Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubelerinden yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilmeye başlandı. E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

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