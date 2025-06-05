Sosyal medya podyumu, fitness ekonomisine yaradı

Günümüzde artan sos­yal medyada görünür ve bilinir olma çabası “fitness”a yönelen kişi sayı­sını doğrudan etkiliyor. Sağ­lıklı yaşam eğilimi bir yana “fit” görünme ve bunu teşhir etme çen gün daha fazla gen­cin doldurmasına yol açıyor. Küresel çapta fitness malze­meleri tedarik eden Johnson Health Tech’in Türkiye Genel Müdürü Yakup Çam, “Türki­ye’de spor salonlarına giden gençlerin yaş ortalaması­nın düştüğünü gözlemli­yoruz. Sosyal medyanın da etkisiyle erkekler hat­ta kadınları geçti diyebi­liriz. Önceden daha ziya­de bodybuilding yani vü­cut geliştirme merakı fazla iken artık fit olma ve fit gö­rünme yeni nesilde yaygın. Genel ortalama 17-18 yaşlara kadar düşmüş durumda. Do­layısıyla bu gençleri sıradan koşu bantları ile memnun etmek mümkün değil. Daha dijital ürünler pa­zara girmeye başlıyor” bil­gilerini verdi.

Yabancı yatırım potansiyelin göstergesi

Özellikle dijital çağda do­ğan ve büyüyen gençlerin eski tip ürünler yerine yenilerini tercih ettiklerini anlatan Ya­kup Çam, gün geçtikçe salon­larda dijital yetkinlikleri fazla olan ürünlerin sayısının arta­cağını kendilerinin de bu tip ürünleri pazara sunduklarını belirtti. Dünyada spor salon­larında makine veya malzeme yenileme sıklığı beş yıl civa­rında iken Türkiye’de bunun en az on yıl olduğunu kayde­den Yakup Çam, genelde es­ki tip ürünlerin kullanıldığını ifade etti. Çam, enflasyon ve kur tarafında dengelenme ol­ması ile birlikte yeni yatırım­lar beklediklerini dile getirdi.

Avrupa’da binlerce salonu bulunan zincirlerin olduğunu Türkiye’de ise henüz kurum­sal olmayan bir yapıda gidildi­ğini belirten Yakup Çam, “Bu sektörde de kayıt dışılık var. İşte her yerde rezidansların içinde küçük stüdyolarda spor salonu veya pilates salonları bulunuyor. Bunların ne ka­dar kayıtlı ve denetime tabi? Mahalle aralarında da küçük salonların olduğu görülüyor. Zincirler genelde AVM’lerde olmayı tercih ediyor. Oteller­de olması ve yerel yönetimle­rin spor salonu hizmetlerinin olması sektörü geliştiriyor. Üniversitelerin de bazıların­da var. 200-300 metrekare­lik bir salon için 100-150 bin dolarlık spor ekipmanı ye­terli olur” bil­gilerini pay­laştı.

Ev tipi koşu bantlarına mutlaka dikkat edilmeli

Salonlarda gençlerin makinele­rin yanında salonun havalandır­ması ve ortamın ışıklandırma gibi imkanlarına da dikkat ettiklerini söyleyen Yakup Çam, premium segment ürünleri pazara sunma­ya hazırlandıklarını anlattı. Şirke­tin Maslak’taki ofisinde bir ara­ya geldiğimiz Yakup Çam, spor ekipmanları pazarının dünyada 5,5 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu, Türkiye’de ise pazarın 50-60 milyon dolar civarında bu­lunduğu bilgisini verdi. Profesyo­nel bir koşu bandının 15 bin dolar civarında olduğunu, ev tipi iyi bir ürünün ise 3 bin dolara satın alınabildiğini belirten Ya­kup Çam, “İnternete girince yüzlerce koşu bandı ürün var. Çin'de ürettirip ev tipi ürünleri burada satan fir­malar var. Orada bir boş­luk var; sertifikasyon istenmiyor. Ev tipin­de mutlaka dikkat edilmeli” uyarısı yaptı.

Donanımlı eğitmen açığı var

Spor salonlarının en büyük sorununun donanımlı eğitmen açığı olduğunu anlatan Yakup Çam, “BESYO bitiren de bitirmeyen de var. Burada bir eğitim ve belgelendirme şart. Biz sadece ekipman üreten ve satan bir firma olarak kalmak yerine eğitimler de vermeye başladık. Eğitmenleri nasıl daha iyi hale getiririz diye çalışıyoruz. Elbette büyük firmaların da spor salonu alanına yatırım yapmasıyla burada kurumsallık artar” diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Johnson Health Tech; BowFlex, Schwinn ile JRNY markalarını satın aldı. 37,5 milyon dolarlık bu satın alma ile evde spor yapanlara çözümler sunacaklarını belirten Yakup Çam, satın almanın küresel stratejinin bir parçası olduğunu not etti.