Sosyal medya podyumu, fitness ekonomisine yaradı
Gençlerin fit olma ve görünme merakı spor salonlarındaki yaş ortalamasını aşağı çekerken malzeme tedarikçilerini de dijital ürünler geliştirmeye itiyor. 200-300 metrekarelik bir salon için gerekli spor malzemelerinin tutarı 100-150 bin dolar civarında.
Günümüzde artan sosyal medyada görünür ve bilinir olma çabası “fitness”a yönelen kişi sayısını doğrudan etkiliyor. Sağlıklı yaşam eğilimi bir yana “fit” görünme ve bunu teşhir etme çen gün daha fazla gencin doldurmasına yol açıyor. Küresel çapta fitness malzemeleri tedarik eden Johnson Health Tech’in Türkiye Genel Müdürü Yakup Çam, “Türkiye’de spor salonlarına giden gençlerin yaş ortalamasının düştüğünü gözlemliyoruz. Sosyal medyanın da etkisiyle erkekler hatta kadınları geçti diyebiliriz. Önceden daha ziyade bodybuilding yani vücut geliştirme merakı fazla iken artık fit olma ve fit görünme yeni nesilde yaygın. Genel ortalama 17-18 yaşlara kadar düşmüş durumda. Dolayısıyla bu gençleri sıradan koşu bantları ile memnun etmek mümkün değil. Daha dijital ürünler pazara girmeye başlıyor” bilgilerini verdi.
Yabancı yatırım potansiyelin göstergesi
Özellikle dijital çağda doğan ve büyüyen gençlerin eski tip ürünler yerine yenilerini tercih ettiklerini anlatan Yakup Çam, gün geçtikçe salonlarda dijital yetkinlikleri fazla olan ürünlerin sayısının artacağını kendilerinin de bu tip ürünleri pazara sunduklarını belirtti. Dünyada spor salonlarında makine veya malzeme yenileme sıklığı beş yıl civarında iken Türkiye’de bunun en az on yıl olduğunu kaydeden Yakup Çam, genelde eski tip ürünlerin kullanıldığını ifade etti. Çam, enflasyon ve kur tarafında dengelenme olması ile birlikte yeni yatırımlar beklediklerini dile getirdi.
Avrupa’da binlerce salonu bulunan zincirlerin olduğunu Türkiye’de ise henüz kurumsal olmayan bir yapıda gidildiğini belirten Yakup Çam, “Bu sektörde de kayıt dışılık var. İşte her yerde rezidansların içinde küçük stüdyolarda spor salonu veya pilates salonları bulunuyor. Bunların ne kadar kayıtlı ve denetime tabi? Mahalle aralarında da küçük salonların olduğu görülüyor. Zincirler genelde AVM’lerde olmayı tercih ediyor. Otellerde olması ve yerel yönetimlerin spor salonu hizmetlerinin olması sektörü geliştiriyor. Üniversitelerin de bazılarında var. 200-300 metrekarelik bir salon için 100-150 bin dolarlık spor ekipmanı yeterli olur” bilgilerini paylaştı.
Ev tipi koşu bantlarına mutlaka dikkat edilmeli
Salonlarda gençlerin makinelerin yanında salonun havalandırması ve ortamın ışıklandırma gibi imkanlarına da dikkat ettiklerini söyleyen Yakup Çam, premium segment ürünleri pazara sunmaya hazırlandıklarını anlattı. Şirketin Maslak’taki ofisinde bir araya geldiğimiz Yakup Çam, spor ekipmanları pazarının dünyada 5,5 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu, Türkiye’de ise pazarın 50-60 milyon dolar civarında bulunduğu bilgisini verdi. Profesyonel bir koşu bandının 15 bin dolar civarında olduğunu, ev tipi iyi bir ürünün ise 3 bin dolara satın alınabildiğini belirten Yakup Çam, “İnternete girince yüzlerce koşu bandı ürün var. Çin'de ürettirip ev tipi ürünleri burada satan firmalar var. Orada bir boşluk var; sertifikasyon istenmiyor. Ev tipinde mutlaka dikkat edilmeli” uyarısı yaptı.
Donanımlı eğitmen açığı var
Spor salonlarının en büyük sorununun donanımlı eğitmen açığı olduğunu anlatan Yakup Çam, “BESYO bitiren de bitirmeyen de var. Burada bir eğitim ve belgelendirme şart. Biz sadece ekipman üreten ve satan bir firma olarak kalmak yerine eğitimler de vermeye başladık. Eğitmenleri nasıl daha iyi hale getiririz diye çalışıyoruz. Elbette büyük firmaların da spor salonu alanına yatırım yapmasıyla burada kurumsallık artar” diyerek sözlerini tamamladı.
Öte yandan Johnson Health Tech; BowFlex, Schwinn ile JRNY markalarını satın aldı. 37,5 milyon dolarlık bu satın alma ile evde spor yapanlara çözümler sunacaklarını belirten Yakup Çam, satın almanın küresel stratejinin bir parçası olduğunu not etti.