Sosyal medyada izlenme rekoru: 13,5 milyara dayandı

China Media Group’un 16 Şubat 2026’da yayımladığı Bahar Festivali Galası, dans, müzik ve kültürün görkemli birleşimiyle dünya genelinde dev bir izleyici kitlesine ulaştı. Rekor kıran izlenme sayıları ve uluslararası katılım, bu köklü etkinliğin küresel ölçekte giderek büyüyen etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

677 milyon izleyici

2026 Bahar Festivali Galası, sosyal medyada toplam 13,5 milyar izlenmeye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyelerinden birini kaydetti. Etkinlik, gece yarısına kadar farklı platformlarda toplam 677 milyon izleyiciye ulaştı.

Yaklaşık 4 bin uluslararası medya kuruluşu programı yayınladı. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 37,95 artış anlamına geliyor. Ayrıca yurt dışı sosyal medya canlı yayınları da on milyonlarca izlenme elde ederek etkinliğin küresel etkisini güçlendirdi. Bu sonuçlar, Bahar Festivali Galası’nın dünyanın en çok izlenen kültürel etkinliklerinden biri olma konumunu pekiştirdi.

Dünya yıldızları sahnede

Gala, uluslararası yıldızların performanslarıyla da dikkat çekti. ABD’li şarkıcı John Legend, Fransız sanatçı Hélène Rollès ve İrlandalı pop grubu Westlife sahneye çıkarak sevilen klasik parçalarını seslendirdi.

Bu performanslar, müziğin kültürel sınırları aşan birleştirici gücünü vurguladı ve etkinliğin uluslararası cazibesini daha da artırdı.

Jackie Chan ve Lionel Richie’den performans

Galaya ev sahipliği yapan dört alt sahneden biri olan Zhejiang eyaletindeki Yiwu kentinde, Jackie Chan ve Lionel Richie gibi dünya çapında tanınan isimler sahne aldı.

Bu sanatçılar, farklı kültürleri bir araya getiren özel bir performansla dostluk ve açıklık mesajı verdi. Programın uluslararası boyutu, Çin’in kültürel kimliğiyle uyum içinde sunularak izleyicileri yeni yıl coşkusuna ortak etti.