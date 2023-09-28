“Sosyal medyadan yapılan alışverişlerde dikkatli olun”

Ancak yapılan alışverişlerde dolandırılma riskiyle karşılaşmanın yanı sıra alınan ürünlerin iadesi konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

“Fatura olmadan hakkınızı arayamazsınız”

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, tüketicilerin sosyal medya hesapları üzerinden alışveriş yaparken dolandırılma riskini kabul etmiş olduğunu dile getirdi.

Alışveriş yaparken satıcının kayıtlı ve yasal bir işletme olup olmadığına öncelikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Küçük, “Karşınızda yasal bir satıcı yok ise maddi zararlarınızı da tazmin edemezsiniz. Ancak savcılığa suç duyurusunda bulunarak, adli yönden şikayetçi olabilirsiniz" dedi.

Sosyal medyadaki ticaret odasına kaydı ya da vergi levhası olmayan işletmelerden yapılan alışverişlerde dolandırılma ya da ürün iadelerinde sorun yaşama gibi durumların sıkça görüldüğünü belirten Küçük, şunları söyledi: “Onun için biz tüketicilerimize diyoruz ki; sosyal medyadan alışveriş yaparken karşınızda bir yasal muhatap var mı yok mu buna dikkat edin. Kurumsal vergi kaydı olan firmalardan alışveriş yapın ve faturanızı alın.”

“Tüketiciler e-devlet üzerinden başvurabilir”

“Tüketiciler, e-devlet üzerinden başvurabilir” Levent Küçük, sosyal medya hesapları üzerinden kayıtlı işletmelerin de iade kabul etmemesi durumunda vatandaşların ne yapması gerektiğine ilişkin Küçüktavsiyelerde bulundu. Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda vatandaşların faturayla beraber Tüketici Hakem Heyetine başvurması gerektiğini belirten Küçük, “İkincisi, e-tüketici portalı var e-Devlet’te. Tüketici Hakem Heyeti’ne bizzat gitmeden de e-Devlet üzerinden tüketiciler başvurabilir. 2023 yılı için 66 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetleri yetkili" ifadelerini kullandı.