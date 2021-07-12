Sosyal yardım parası ne kadar oldu?

Memur ve emekli maaşlarında temmuz ayında yapılan düzenleme sosyal yardım parası miktarını da etkiledi. Temmuz düzenlemesi ile birlikte yeniden düzenlenen sosyal yardım parası miktarları artarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanıt, 2021 yılında toplamda 13 milyar TL sosyal yardım parası ödemesine ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Yapılan düzenlemenin ardından sosyal yardım parası miktarları, evde bakım ücretinde 1797 TL'ye, sosyal ve ekonomik destekleme ödemelerinde 1259 TL'ye, yaşlı aylığında ise 828 TL'ye çıktı.

Evde bakım yardımı için yeni ödeme 1797 TL olurken, daha önceki tutar ise 1657 TL idi. Sosyal ve ekonomik destek miktarı ise 1161 TL'den 1259 TL'ye yükseldi.

Ayrıca yaşlı aylığı 763,67 TL’den 828,21 TL’ye, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609,61 TL’den 661,13 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914,41 TL’den 991,69 TL’ye yükseldi