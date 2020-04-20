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Sosyal yardım programının 3'üncü faz için başvurular başladı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.

Sosyal yardım programının 3'üncü faz için başvurular başladı
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.

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