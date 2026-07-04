Sosyal yardımlarda yeni dönem! Temmuz zammıyla birçok destek ödemesi arttı

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Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zamla birlikte sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından farklı ihtiyaç gruplarına sağlanan destekler, yeni katsayı doğrultusunda yeniden hesaplandı. Böylece yaşlılardan engellilere, kronik hastalardan çocuklu ailelere kadar milyonlarca kişinin aldığı ödemeler yükseldi.

65 yaş aylığı 7 bin 257 liraya çıktı

Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ödenen 65 yaş aylığı, 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya yükseldi.

Evde bakım desteğinde önemli artış

Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için ödenen evde bakım yardımı, 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıkarıldı. Böylece bu destek kaleminde yaklaşık 1.900 liralık artış gerçekleşti.

Engelli aylıkları da zamlandı

Engellilere yönelik aylıklarda da yeni tarife uygulanacak.

- Yüzde 40-69 engelli aylığı: 5 bin 793 TL

- Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 8 bin 690 TL

Kronik hastalara nakdi destek arttı

Tüberküloz veya SSPE hastalarına verilen düzenli nakdi yardım da zamlandı. Destek ödemesi 13 bin 879 liradan 15 bin 755 liraya yükseldi.

Çocuklu ailelere verilen destekler yükseldi

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de yeni tutarlar uygulanacak.

- Okul öncesi: 7 bin 484 TL

- İlköğretim: 11 bin 226 TL

- Ortaöğretim: 11 bin 975 TL

- Yükseköğretim: 13 bin 472 TL

Yeni ödemeler temmuz itibarıyla uygulanacak

Memur maaş katsayısındaki güncellemeyle birlikte belirlenen yeni sosyal yardım tutarlarının, temmuz ayından itibaren hak sahiplerine yeni tarifeye göre ödenmesi bekleniyor. Yaşlı aylığı, evde bakım desteği, engelli aylıkları ve çocuk destek ödemeleri başta olmak üzere çok sayıda sosyal yardım kaleminde artış yapılmış oldu.