Soyer: Müdahale edilmezse bütçemiz 2 milyar TL açık verecek
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, akaryakıt zamlarıyla birlikte ulaşımda kişi başına ödenen biniş ücretine ek 10 TL de belediyenin ödediğini belirterek, KDV ve ÖTV muafiyetinin acilen getirilmesi çağrısı yaptı.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, KDV ve ÖTV muafiyetinin acilen getirilmesi çağrısında bulundu.
Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akaryakıt zamlarıyla birlikte, ulaşımda kişi başına ödenen biniş ücretine ilave 10 TL de belediyemiz ödüyor. Müdahale edilmezse bütçemiz 2 milyar TL açık verecek. Sorumlulara sesleniyorum, KDV ve ÖTV muafiyetini acil getirin." ifadelerini kullandı.