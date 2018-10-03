ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C

Sözleşmelerde TL döneminin ayrıntıları belli oldu

TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak. Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak.

Sözleşmelerde TL döneminin ayrıntıları belli oldu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Dövizle sözleşmelerde Türk Lirası'na geçiş getiren tebliğ görüşe açıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak.

Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak.2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak.

Sözleşme yenileme dönemlerinde TÜFE oranından fazla artış yapılamayacak.

Düzenleme Türkiye'de yerleşik kişi konumuna giren herkesi kapsayacak.

Son dakika tl sözleşme

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.