Sözleşmeli besicilere destekleme ödemesi yapılacak

Mevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması amacıyla sözleşmeli besicilere, Et ve Süt Kurumu tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında 5 yıl süreyle sığır karkas ağırlığına göre kilogram başına 2.5 TL, 3.5 TL ve 5 TL destek sağlanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan sözleşmeli besiciliğin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, kapsam dahilindeki besicilere, kilogram başına sığır karkas ağırlığı; 201-250 kg olanlara 2.5 TL, 251-300 kg olanlara 3.5 TL, 301 kg ve üzeri olanlara ise 5 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Yetiştiriciler en fazla 200 baş sığır için desteklemeden yararlanabilecek. Destekleme 201 kilogram altında karkas ağırlığa sahip sığırları kapsamıyor. Destekleme için ödenek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.