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Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları elektronik ortamda yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Bakan Selçuk, "sözleşmeli öğretmenlik" başvurularının elektronik ortamda yapılacağını açıkladı.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları elektronik ortamda yapılacak
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, haziran ayında yapılacak "sözleşmeli öğretmenlik" başvurularının tamamen elektronik ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından sözleşmeli öğretmenlik başvurularına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Öğretmen adaylarının başvurularını nasıl yapabileceğine ilişkin tabloyu da paylaşan Selçuk, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. 

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