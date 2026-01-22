Yarım milyon çalışan yarı zamanlı düzene geçecek

Cumhurbaşkanlığı kararıyla sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sözleşmeli personel istihdamında uygulanacak yöntemler yeniden belirlendi.

Yeni hükümlerle, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu da ilgili mevzuatın kurumsal uygulama alanına dahil edildi.

Buna göre, SSB bünyesinde yapılacak sözleşmeli personel alımlarında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak; ilan edilen kadro sayısının en fazla üç katı kadar aday giriş sınavına çağrılabilecek. Alımlar, Başkanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ya da sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.

Yarı zamanlı çalışma düzenlemesi

Kararla birlikte, devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda sözleşmeli personele de kıyasen uygulanması öngörüldü.

Ancak hizmetin gereği, pozisyon unvanı veya kurum bazlı ihtiyaçlar dikkate alınarak bu haktan yararlanamayacak personel grupları Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.

Kamuda görev alan 500 bine yakın sözleşmeli personelin olduğu biliniyor.