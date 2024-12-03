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S&P 500 için 2025 tahminleri belli oldu! ABD borsaları Trump'la nasıl seyredecek?

Dünyanın önde gelen finans kuruluşları, S&P 500 borsasının 2025'te hangi seviyelerde olabileceğine dair öngörülerde bulundu. Halihazıda 6 bin puanda seyreden borsa için en iyi tahmin 7 bin oldu. Kuruluşların büyük kısmı borsada yüzde 10'luk artış bekliyor.

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ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından yeni dönem politikaların ne olacağı piyasalar tarafından takip ediliyor. Trump'ın 'piyasa dostu' bir isim olmasının da etkisiyle 2025'te borsalarda yükseliş öngörülüyor.

Dünyanın önde gelen finans kuruluşları, Standard & Poor's'un ABD'nin en büyük 500 şirketini listelediği S&P 500'ün 2024'te olduğu gibi gelecek yıl da rekor kırmasını bekliyor.

Halihazırda 6 binin üzerinde seyreden S&P 500 için en yüksek tahmin 7 bin olurken, en kötü senaryoda 4 bin 100'e kadar gerileyebileceği öne sürüldü.

Kurumların tahminleri şöyle: 

Ed Yardeni, Yardeni Associates: 7 bin

Deutsche Bank: 7 bin

Bank of Montreal: 6 bin 700

UBS: 6 bin 600

Evercore ISI: 6 bin 600

RBC: 6 bin 600

Wells Fargo: 6 bin 500 – 6 bin 700

CFRA: 6 bin 585

BCA Research: 4 bin 100