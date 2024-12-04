S&P 500 için 'Boğa'da hemfikir! Well Fargo'dan rekor tahmin

Wells Fargo hisse senedi stratejisti Christopher Harvey, S&P 500 endeksinin 2025 yıl sonu hedefini 7.007 olarak açıkladı. Bu tahmin, Wall Street'teki en yüksek hedef olarak dikkat çekerken, endeksin gelecek yıl yüzde 16'nın üzerinde bir artış gösterebileceği anlamına geliyor.

Harvey, raporunda, ABD ekonomisinin mevcut yüzde 2,1'lik konsensüs büyüme tahminini aşacağını ve şirketlerin kâr marjlarının genişleyeceğini belirtti. Ayrıca, 2025 sonlarında birleşme ve satın alma (M&A) faaliyetlerindeki artışın piyasaya olumlu yansıyacağını ifade etti.

Wells Fargo'nun bu iddialı tahmini, Deutsche Bank ve Yardeni Research’un S&P 500 için belirlediği 7.000 puanlık hedefi yalnızca yedi puanla geçiyor. Harvey, Trump yönetiminin hisse senetleri için giderek daha uygun bir makroekonomik ortam yaratacağını ve Fed'in faiz oranlarını kademeli olarak düşürmeye devam edeceğini öngörüyor.

Eşit ağırlıklı endeks öne çıkıyor

Harvey, S&P 500 eşit ağırlıklı endeksinin, büyük teknoloji hisselerinden bağımsız olarak güçlü bir performans göstereceğini belirtti. "Muhteşem Yedili" olarak bilinen teknoloji devlerinden diğer 493 üyeye doğru genişleyen bir rallinin yaşanacağını öngören Harvey, piyasanın daha geniş tabanlı bir yükseliş trendine gireceğini düşünüyor.

Ekonomik gelişme ve düzenleyici ortam

Wells Fargo’nun tahminleri, ABD ekonomik büyümesinin döngüsel sektörlerde kazançları destekleyeceği yönündeki diğer analizlerle paralellik gösteriyor. Harvey, bu büyümenin, "yukarı yönlü GSYH revizyonları ve düzenleyici ortam" tarafından destekleneceğini ifade etti.

Christopher Harvey, raporunda, piyasa rallisi konusunda başlangıçta "ters bir görüş" benimsemek istediğini ancak verilerin zayıf ya da negatif bir yıl beklentisini desteklemediğini belirtti. "2025’in sağlamdan güçlüye kadar bir yıl olması muhtemel" diyerek S&P 500'ün güçlü bir performans sergileyeceğini vurguladı.