S&P, Almanya için kredi notu kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Almanya'nın kredi notuna ilişkin güncel değerlendirmesini yayımladı. Yapılan açıklamada, Almanya’nın uzun ve kısa vadeli döviz ile yerel para birimi cinsinden kredi notlarının "AAA/A-1+" seviyesinde teyit edildiği ve kredi notu görünümünün "durağan" olarak korunduğu bildirildi.

S&P, Almanya ekonomisi için mütevazı bir toparlanma beklendiğini vurgulayarak, özellikle yüksek tasarruf oranlarının düşmeye başlaması ve artan yatırım faaliyetlerinin büyümeye katkı sağlayacağını belirtti. Bu çerçevede, Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin 2025 yılında yüzde 0,5 ve 2026 yılında yüzde 1 olacağı öngörülüyor.

Ancak açıklamada, Almanya’nın ihracat odaklı ekonomisi açısından bazı riskler de gündeme getirildi. ABD'nin olası gümrük vergilerinin Almanya’nın dış ticaret performansı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekildi.