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S&P, BoA, JP Morgan... WSJ''den Fed anketi! Hangi kuruluş ne kadar faiz indirimi bekliyor?

WSJ anketine katılan 19 finansal kuruluşun tümü, Fed'in kasım ayında 25 baz puan faiz indirimi yapacağını tahmin etti. Ancak sadece Citigroup, aralık ayında daha yüksek bir indirim bekliyor. 2025 yılı içinse beklentiler genelde 100 baz puan civarında seyrediyor.

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Wall Street Journal (WSJ) tarafından yapılan bir ankette, önde gelen yatırım ve uluslararası kredi değerlendirme kuruluşları Fed'den yılın geri kalanında toplamda 50 baz puan faiz indirimi bekledikleri ortaya kondu.

Ankete katılan 19 kuruluşun tamamı, kasım toplantısında Fed’in faizi 25 baz puan düşüreceğini öngörüyor. Ancak Citigroup, aralık ayında 25 yerine 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağını tahmin eden tek kurum oldu.

2025 beklentisi: 100 baz puan indirim

Anketin 2025 yılına ilişkin beklentilerine bakıldığında, faiz oranlarında ortalama 100 baz puanlık bir indirim bekleniyor. Katılımcıların 9'u 100 baz puanlık bir indirim beklerken, 4'ü 125 baz puan, diğer 4'ü ise 150 baz puan indirim öngörüsünde bulundu. Barclays, 2025 yılında 75 baz puan, RBC ise sadece 25 baz puanlık bir indirimin yeterli olacağını düşünüyor.

Kuruluşların Fed'in faiz indirimine yönelik tahminleri ise şöyle:

Kurum Kasım İndirimi 2024 İndirimi 2025 İndirimi Yayın Tarihi
Bank of America 25 baz puan 50 baz puan 125 baz puan 04/10/2024
Barclays 25 baz puan 50 baz puan 75 baz puan 18/09/2024
BMO Capital Markets 25 baz puan 50 baz puan 125 baz puan 04/10/2024
BNPP 25 baz puan 50 baz puan 125 baz puan 18/09/2024
Citigroup 25 baz puan 75 baz puan 100 baz puan 04/10/2024
Deutsche Bank 25 baz puan 50 baz puan 100 baz puan 19/09/2024
Goldman Sachs 25 baz puan 50 baz puan 100 baz puan 19/09/2024
Jefferies 25 baz puan 50 baz puan 100 baz puan 19/09/2024
JP Morgan 25 baz puan 50 baz puan 100 baz puan 19/09/2024
LH Meyer 25 baz puan 50 baz puan 100 baz puan 19/09/2024
Morgan Stanley 25 baz puan 50 baz puan 100 baz puan 19/09/2024
MUFG 25 baz puan 50 baz puan 150 baz puan 19/09/2024
Nomura 25 baz puan 50 baz puan 150 baz puan 19/09/2024
Oxford Economics 25 baz puan 50 baz puan 100 baz puan 19/09/2024
RBC 25 baz puan 50 baz puan 25 baz puan 19/09/2024
S&P Global Ratings 25 baz puan 50 baz puan 125 baz puan 24/09/2024
TD Securities 25 baz puan 50 baz puan 150 baz puan 19/09/2024
UBS 25 baz puan 50 baz puan 150 baz puan 19/09/2024
Wells Fargo 25 baz puan 50 baz puan 150 baz puan 05/10/2024

 

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