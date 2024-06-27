S&P Çin'in kredi notunu teyit etti, görünümünü durağan olarak belirledi. Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Çin'de ekonomik toparlanmanın zayıf emlak sektörü ve yüksek yerel yönetim borç seviyeleriyle sürdüğü ifade edildi.

Uzun vadeli durağan not görünümünün Çin'in gelecek iki yıl içinde yıllık yüzde 4 veya üzerinde bir ekonomik büyümeye geri dönüşünü yansıttığı belirtilen açıklamada, "Bu da net genel devlet borcundaki yıllık artış oranının istikrarlı bir şekilde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 4'üne doğru gerilemesini sağlayacak." denildi.

Çin'e uzun ve kısa vadeli kredi notlarının sırasıyla "A+" ve "A-1" olarak teyit edilmesinin ülkenin sağlam ekonomik büyümeyi sürdürecek politika ayarlarını yansıttığı kaydedilen açıklamada,"Hükümetin finansal ve sosyal istikrarsızlık risklerini ele alma çabaları, ekonominin iç veya dış şoklara karşı kırılganlığı artırmadan hızlı gelişmeye devam etmesine izin vermeli" ifadesine yer verildi.

"Çin'e ilişkin notlarımızı yükseltebiliriz"

Açıklamada, hükümetin gelecek 3 ila 5 yıl içinde güçlü mali teşviklere devam etmesi halinde ülkenin notunun düşürülebileceği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Mali konsolidasyonun öngörülenden daha hızlı olması ve bunun sonucunda net genel devlet borcunun GSYH'nin yüzde 30'unun altına inmesi veya faiz ödemelerinin sürekli olarak gelirin yüzde 5'in altında olması veya her ikisinin birden gerçekleşmesi halinde Çin'e ilişkin notlarımızı yükseltebiliriz."

Çin'in ekonomik büyümesinin henüz salgın öncesi seviyeye dönmediği kaydedilen açıklamada, 2023'te yüzde 5,2 büyüyen Çin ekonomisinde bu yıl büyümenin yüzde 4,8 olacağı ve gelecek üç yılda büyümenin yüzde 4,5 seviyesine yakın seyredeceği öngörüldü.