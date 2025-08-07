S&P, Çin'in kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Çin’in uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu “A+”, kısa vadeli notunu ise “A-1” seviyesinde teyit etti. Kuruluş, ülkenin ekonomik görünümünü ise “durağan” olarak koruduğunu duyurdu.

S&P'nin raporunda, Çin ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen, mali ve parasal teşviklerle direnç göstermeye devam ettiği vurgulandı. Özellikle zayıflayan emlak sektörü ve dış ticaretteki baskıların, hükümetin uyguladığı genişleyici politikalar sayesinde büyük ölçüde dengelendiği belirtildi.

"Düşük enflasyon, dengeli büyüme beklentisi"

Kuruluş, Çin’in önümüzdeki yıllarda kendi kendini sürdürebilir büyüme düzeyine ulaşacağına işaret ederek, 2025-2028 döneminde yıllık büyümenin yüzde 4’ün üzerinde seyretmesini bekliyor. Bu beklentiye paralel olarak net genel hükümet borç artışının da yavaşlaması öngörülüyor.

Raporda, Çin’in düşük enflasyon ortamını koruduğuna dikkat çekildi. Haziran ayında yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sadece yüzde 0,1 artarken, 2025-2028 döneminde enflasyonun yıllık ortalama yüzde 1’in altında kalması bekleniyor.

"Emlak sektöründe ilk iyileşme sinyalleri"

S&P, gayrimenkul piyasasındaki zayıflığın ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu ancak bu etkinin giderek azaldığını belirtti. Emlak sektöründe istikrar sinyalleri görülmeye başlanırken, yerel yönetimlerin de merkezi hükümetten daha fazla mali destek aldığı ifade edildi.

"Küresel riskler ve ABD-Çin ticaret belirsizliği"

Kuruluş, uluslararası alandaki belirsizliklerin devam ettiğini ve özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret tarifelerinin kademeli olarak düşürülmesine rağmen kalıcı bir anlaşma zemininin henüz oluşmadığını vurguladı. Bu durumun piyasa duyarlılığı üzerinde etkili olduğu ancak Çin’in 2024-2025 döneminde uyguladığı mali ve kısmen gevşek para politikaları sayesinde büyümenin desteklendiği belirtildi.

S&P, önümüzdeki iki ila dört yıl içinde mali teşviklerin kademeli olarak azaltılacağını, ancak buna rağmen tüketici güveni ve emlak sektöründe istikrarın korunacağını öngörüyor.