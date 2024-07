S&P, Fitch ve Moody's: Kredi notlarında son durum ne? İşte Türkiye'nin notları

Takip Et

Standard & Poor's (S&P) en son Mayıs 2024, Fitch Ratings'in ise Mart 2024'te yükseltme kararı aldığı Türkiye'nin kredi notunda Moody's'den de cuma günü artış kararı geldi.

Moody's "B3" olan Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırarak "B1"e çıkartırken diğer dev bankalar S&P ve Fitch'de son durum şöyle:

* Fitch Ratings, 9 Mart'ta aldığı kararla Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çıkartmıştı.

* Standard & Poor's (S&P) ise 3 Mayıs tarihinde verdiği kararla Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, halihazırda pozitif olan kredi notu görünümünü aynı şekilde korumuştu.

Moody's, Fitch ve S&P'nin kredi notları ne ifade ediyor?

Son not artışlarının ardından Türkiye kredi notları "Spekülatif" not sınırına dayandı. Buna göre, ilgili kuruluşların herhangi biri tarafından yapılacak tek kademeli bir not artışı "Yüksek Spekülatif Düzey" değerlendirmesinden çıkışı sağlayacak.

Son artışlarla birlikte Türkiye, dünya devi kredi derecelendirme kuruluşlarının ortak görüşte olduğu bir durumla yatırım eşiğinin hala 4 kademe altında yer alıyor.