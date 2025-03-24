S&P Global açıkladı: Almanya'da son 10 ayın en güçlü büyümesi kaydedildi!

'Alman Malı' ürünlere yönelik yükselen talep ve Mart 2022'den bu yana siparişlerdeki ilk ılımlı artış, 2025 mart ayı sanayi üretiminde artış yaşanmasına büyük ölçide katkıda bulundu.

S&P Global tarafından hazırlanan Hamburg Ticaret Bankası Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi mart ayı öncü verilerine göre, ülkede şubatta 50,4 puan olan bileşik PMI, martta 50,9 puana yükselerek, Mayıs 2024'ten beri en yüksek değere ulaştı. Bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi, martta 51 puana yükselmesi yönündeydi. Ülkede hizmet sektörü PMI da martta 51,1'den 50,2 puana inerek, son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Beklenti 51,6'ya yükselmesi yönündeydi.

Öngörüleri aştı

İmalat sanayisi PMI ise söz konusu ayda 46,5'ten 48,3 puana çıkarak son 31 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Böylece, Alman imalat sanayi düşüş eğilimini durdurdu. Yine de daralma bölgesinde kalan İmalat PMI’nın martta 47'ye yükselmesi öngörülüyordu.

İki yıl sonra üretimde bir ilk yaşanıyor

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Alman üreticilerin yaklaşık iki yıldır ilk kez üretimi artırdıklarını belirterek, “Bu durum, şirketlerin yaklaşan gümrük vergilerinin önüne geçmek için yurt dışından gelen malları kapıştığı ABD'den ithalat patlamasıyla bağlantılı olabilir” değerlendirmesinde bulundu.