S&P Global açıkladı! Rusya'da imalat sanayi PMI daraldı
S&P Global, Rusya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin şubat ayında 4,1 puan azalarak 50,5 puana gerildiğini açıkladı. Aynı zaman diliminde hizmet sektöründeki çıktıların son sekiz ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.
S&P Global, Rusya'nın şubat ayına ilişkin imalat sanayi PMI'nın şubatta bir önceki aya kıyasla 4,1 puan azalarak 50,5 olduğunu açıkladı.
Ülkenin imalat sektörünün mevsimsel dalgalanmaların da etkisiyle şubatta önemli oranda daraldığı belirtilen açıklamada, şirket siparişlerinin artarak imalat sektörünü desteklediğine işaret edildi. Aynı süreçte, hizmet sektörünün son sekiz ayın en düşük seviyesine düştüğü belirtildi. Açıklamada, yeni satışlardaki düşüşün şubattaki daralmaya katkı sağladığı da ifade edildi.
Rusya'da, Ukrayna savaşının ardından özellikle savunma sanayisindeki üretimde önemli artış kaydedilmişti.