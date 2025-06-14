Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Almanya’nın kredi notunu teyit etti. Yapılan açıklamada, Almanya’nın uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notunun “AAA”, yerel para cinsinden notunun ise “A-1+” olarak korunduğu bildirildi.

S&P Global değerlendirmesinde, Almanya’nın yeni mali paketinin bütçe açıklarını 2027 yılına kadar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 3,5’i üzerine çıkarabileceğine dikkat çekildi. Bu oran, kuruluşun daha önceki yüzde 1,3’lük tahmininin oldukça üzerinde. Ancak yapılan ek yatırım harcamalarının Almanya’yı mevcut ekonomik durgunluktan çıkarabileceği belirtildi. 2026-2028 döneminde Almanya için yüzde 1,5 oranında ekonomik büyüme beklentisi paylaşıldı.

Bu yıl için yüzde 0,1, 2025 için yüzde 1,2 ve 2027 için yüzde 1,6 büyüme tahminleri de S&P Global tarafından açıklandı.

Açıklamada ABD’nin Almanya’nın en büyük mal ihracat pazarı olmaya devam ettiği vurgulanırken, uluslararası ticaret akışlarında özellikle gümrük vergilerinden kaynaklanabilecek aksamaların ihracata dayalı Alman ekonomisini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.