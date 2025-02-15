S&P Global, Avusturya’nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Avusturya'nın kredi notu görünümünü "pozitif"ten "durağan"a çektiğini duyurdu. Ülkenin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notları "AA+", kısa vadeli kredi notları ise "A-1+" seviyesinde teyit edildi.

S&P Global, Avusturya ekonomisinin 2022 ve 2023’te üst üste resesyona girdiğini, bu yıl ise büyümenin düşük seyredeceğini öngördü. Kurum, uluslararası ticaret akışlarındaki zorluklara da dikkat çekerek, 2024 yılı için reel olarak yalnızca yüzde 0,4’lük bir büyüme beklentisi açıkladı.

Bütçe açığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan S&P Global, Avusturya’nın 2024'te GSYH'ye oranla yaklaşık yüzde 4 seviyesinde bir bütçe açığı vereceğini belirtti. Bu oranın daha önceki tahminlerin üzerinde olduğuna işaret eden kuruluş, kapsamlı bir bütçe konsolidasyon programına rağmen açıkların 2026’dan önce yüzde 3’ün altına düşmesinin beklenmediğini vurguladı.

Açıklamada, ülkedeki siyasi belirsizliklerin de ekonomi üzerinde baskı yarattığı belirtilerek, yeni hükümetin ekonomik büyümeyi baltalamadan bütçeyi dengeleme konusunda zorlu bir süreçle karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

S&P Global, ekonomik riskler ve bütçe açıklarındaki artış nedeniyle kredi notu görünümünün "pozitif"ten "durağan"a çekildiğini duyurdu.