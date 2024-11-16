S&P Global, Güney Afrika'nın kredi notu görünümünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Güney Afrika'nın kredi notunu ve görünümünü değerlendirdiği yeni raporunu yayımladı.

Yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın yabancı para cinsinden uzun dönem kredi notunun "BB-", kısa dönem kredi notunun "B", yerel para cinsinden uzun dönem kredi notunun "BB" ve kısa dönem kredi notunun "B" olarak teyit edildiği belirtildi.

Görünüm "pozitif"e revize edildi

Ülkenin kredi not görünümü, ekonomik reformların etkisiyle "durağan"dan "pozitif"e yükseltildi. S&P Global, bu değişimin, potansiyel ekonomik iyileşme ve reformların olumlu etkilerinden kaynaklandığını ifade etti.

Ekonomik beklentiler

S&P Global, Güney Afrika'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin 2024 yılında yüzde 1,0 seviyesinde gerçekleşmesini, 2025-2027 döneminde ise yüzde 1,4'e çıkmasını beklediğini duyurdu. Ancak açıklamada, devam eden lojistik darboğazlarının ekonomik faaliyet üzerinde kısıtlayıcı bir etkisi olmaya devam edeceği vurgulandı.

Kuruluş, yeni Ulusal Birlik Hükümeti'nin ekonomik reformları hızlandırması ve özel yatırımlardaki artışın beklenenden daha güçlü bir destek sağlayabileceğini belirtti.

Bu değerlendirme, Güney Afrika ekonomisinin potansiyel toparlanma sinyalleri verdiği bir dönemde, uluslararası yatırımcıların ülkeye olan ilgisini artırabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.