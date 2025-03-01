S&P Global, Portekiz'in kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, bir yıl aranın ardından Portekiz'in kredi notunu bir kez daha yükseltti. Yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem kredi notları "A-"den "A"ya çıkarıldı. Kısa dönem kredi notları ise "A-2"den "A-1"e yükseltildi. Bu karar, Portekiz'in ekonomik göstergelerindeki iyileşmeye ve borç yönetimindeki başarıya dayanarak alındı.

Geçen yıl Mart ayında da kredi notunu bir kademe artıran S&P Global, bu seferki yükseltmeyi özellikle ülkenin dış borcunun GSYH'ye oranının azaltılması ve cari hesap gelirlerine bağlı olarak ekonomik güçlenmesinin bir sonucu olarak açıklamakta. S&P Global, 2025-2028 yılları arasında Portekiz'in küçük bütçe fazlaları vermesini bekliyor ve bu durumun, hükümet borcunun GSYH'ye oranını diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha hızlı düşürmesine olanak tanıyacağını belirtiyor.

S&P'nin değerlendirmesinde, Portekiz'in hükümetinin mali açıdan ihtiyatlı bir tutum sergileyerek nispeten sorunsuz bir politika izleyeceği vurgulandı. Ayrıca, Portekiz ekonomisinin 2025 ve 2026 yıllarında yıllık %2,0 büyüme göstermesi bekleniyor.

Kredi notunun görünümü ise "pozitif" olarak değerlendirilmeye devam edecek.