S&P Global Ratings açıkladı: Orta Avrupa'da sel hasarlarının sigortaya maliyeti 2,2 milyar Euro

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) tarafından yapılan ilişkilendirme analizinde, Polonya, Çekya, Avusturya, Romanya, Macaristan, Almanya ve Slovakya gibi Avrupa ülkelerinde bu ay yaşanan yoğun yağış ve sellerde iklim değişikliğinin etkisi incelendi.

Analize göre, insan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliği Orta Avrupa'da 24 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sellerin yaşanma ihtimalini iki katına çıkardı. Bölgede iklim değişikliği nedeniyle yağmur yoğunluğu da yüzde 7 arttı. Dünyada fosil yakıtların yakılmasına devam edilmesi ve küresel sıcaklık artışının 2 dereceye ulaşması halinde, bilim insanları Orta Avrupa'dakine benzer yağış olaylarının yüzde 5 daha yoğun ve yüzde 50 daha sık hale geleceğini, yıkıcı sel riskini de beraberinde getireceğini tespit etti ve artan maliyetlere karşı uyardı.

İklim değişikliği yoksul kesim için varoluşsal bir tehdit

Londra Imperial College Grantham Enstitüsü İklim Değişikliği ve Çevre Bölümü İklim Bilimi Kıdemli Öğretim Görevlisi Friederike Otto, Güney İtalya'daki aşırı kuraklık ve Portekiz'deki orman yangınlarının ardından Orta Avrupa'daki ölümcül sellere dikkati çekerek şunları kaydetti: "İklim değişikliği Avrupa'yı kasıp kavuruyor, ancak kıtanın dört bir yanındaki politikacılar iklim taahhütlerini geri çekmeye çalışıyor. İklim değişikliği, özellikle toplumun yoksul kesimleri için varoluşsal bir tehdit ve tüm Avrupalıların bununla mücadele etmenin hayatlarını çok daha iyi hale getireceğini bilmeleri gerekir."

Son 10 yıldaki en şiddetli sel felaketi

S&P Global Ratings'in bölgedeki sigortalı hasara ilişkin analizine göre, Orta ve Doğu Avrupa'daki sel felaketinden kaynaklanan ve ilk tahminlere göre yaklaşık 2,2 milyar Euro olduğu tahmin edilen sigorta kapsamında hasar bulunuyor. Bu maliyet, söz konusu sellerin son 10 yılın en şiddetli sel felaketi olduğunu gösteriyor. Analize göre, sellerin sigorta sektörü üzerinde de uzun vadeli etkileri olabilir.