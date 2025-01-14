S&P Global tahmini: LNG ihracatı Amerikan ekonomisine 1,3 trilyon dolar sağlayabilir

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını artırma hedefi, petrol ve gaz endüstrisinin Meksika Körfezi'nde yeni tesisler ve boru hatları inşa etmeye başlamasıyla birlikte ABD ekonomisine 1,3 milyar dolarlık bir katkı sağlama potansiyeline sahip.

İhracat kapasitesi iki katına çıkabilir

Trump'ın onay süreçlerini hızlandırma ve yeni ihracat terminallerini devreye sokma vaadiyle, S&P Global'in tahminine göre sektörün önümüzdeki beş yıl içinde LNG ihracat kapasitesini iki katına çıkaracağı öngörülüyor.

"Daha fazla iş bekliyoruz"

Williams CEO'su Alan Armstrong, "Büyük LNG tedarikçileriyle önemli sözleşmelerimiz var ve kesinlikle daha fazla iş bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak analistlere göre, yasal engeller ve çevre savunucularının açtığı davalar LNG genişlemesinin önünde engel oluşturabilir.

ABD, halihazırda dünyanın en büyük LNG sektörüne sahip olup, sektörün yönetim değişikliğinden en fazla faydayı sağlayacak olan ülkelerden biri olacak. Trump, düzenlemeleri geri alma sözünü verdi ve eski Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum'u bürokrasiyi azaltmak için içişleri bakanı olarak atadı.