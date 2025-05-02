S&P Global Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini revize etti: Dolar/TL için çarpıcı tahmin!

S&P Global Ratings, küresel ticaret dengelerini alt üst eden tarife savaşlarının ardından dünya çapında öngörülemezliğin arttığına işaret ederek pek çok ülke için makroekonomik tahminlerini güncelledi.

Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,7, 2026'da yüzde 2,9, 2027'de yüzde 3,3 ve 2028'de yüzde 3,2 büyüyeceğini öngören S&P, enflasyonun da sırasıyla yüzde 33, yüzde 18,3, yüzde 14,2 ve yüzde 12,7 olacağını tahmin etti.

İşsizlik oranının 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında sırasıyla yüzde 10,2, 10,0, 9,8 ve 9,7 olacağını düşünen S&P Global'den dolar kuruna ilişkin de dikkat çeken bir tahmin geldi.

Dolar/TL kurunda çarpıcı tahmin

S&P ekonomistleri ABD doları/TL ortalama kurunun 2025'te 43,0, 2026'da 48,0, 2027'de 52,0 ve 2028'de 55,0 olacağını öngördü.

Kurum, Türkiye'nin yıl sonu politika faizi tahminlerini de aynı yıllar için 38,0, 17,50, 12,50 ve 12,50 olarak sıraladı.