S&P Global Türkiye'de kritik sektöre dikkat çekti: Kârlılık yüzde 30'u aşacak

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S&P Global Ratings, Türkiye sigorta piyasasına ilişkin yeni analizini yayımladı. Kuruluş, mülkiyet ve kaza sigortalarında öz kaynak kârlılığının gelecek iki yıl boyunca yüzde 30'un üzerinde kalmasını bekliyor.

Sektörde öz kaynak kârlılığı son üç yılda yüzde 40'ın üzerinde gerçekleşti. S&P'ye göre enflasyonun gerilemesi ve faizlerde beklenen düşüşe rağmen yüksek kârlılık devam edecek.

Prim artışları yavaşlayacak

Dezenflasyonla birlikte sektördeki nominal prim büyümesinin de hız kaybetmesi bekleniyor. S&P, prim büyümesinin 2026-2027 döneminde yüzde 20-25 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor. Kuruluşun 2027 yılı için enflasyon tahmini ise yüzde 19.

Primlerdeki büyümenin bu yıl enflasyonun bir miktar gerisinde kalmasına rağmen bunun sigorta şirketlerinin kârlılığını belirgin şekilde olumsuz etkilemesi beklenmiyor.

Deprem sonrası talep arttı

Türkiye sigorta piyasasında 2023-2025 dönemindeki gelir büyümesi enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Bu performansta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşan yeni sigorta talebi, teminat tutarlarındaki artış ve poliçe primlerinin yükselmesi etkili oldu.

Enflasyona karşı koruma sağladı

S&P, Türk sigorta şirketlerinin yüksek enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı ürünlerini de uyarladığına dikkat çekti. Enflasyona endeksli ve yabancı para cinsinden düzenlenen poliçeler, hem primlerin hem de sigortalılara sağlanan teminatların reel değerinin korunmasına yardımcı oldu. S&P Global Ratings, Türkiye'deki sigorta sektörünün risk seviyesini ise "orta derecede düşük" olarak değerlendiriyor.