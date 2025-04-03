S&P Global ve HCOB açıkladı! Euro Bölgesi ekonomisine dair mart ayı verileri neler?
S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerini yayımladı. Paylaşılan veriler bölge ekonomisinin geçen ay genişlediğini ortaya koydu.
Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite mart ayında artış gösterdi.
Şubat ayında 50,2 seviyesinde olan Euro Bölgesi bileşik PMI, martta 50,9'a yükselerek son 7 ayın en yüksek seviyesini gördü. Piyasa beklentileri, martta bileşik ve hizmet PMI'ın 50,4 olması yönündeydi.
S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası verilerine göre, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik canlanma üretim ve hizmetler tarafından desteklendi. Bölgede şubatta 50,6 olan hizmet sektörü PMI ise martta 51 seviyesine çıktı.