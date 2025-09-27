S&P Global'in ardından Moody’s ve Fitch de İspanya’nın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch, İspanya'nın kredi notunu yükselterek ülkenin iyileşen ekonomisi ve iş gücü piyasasına olan güvenlerini teyit etti.

Bu kararlar, daha önce S&P Global'in de benzer bir not artışı yapmasının ardından geldi ve İspanya'nın ekonomik toparlanmasının güçlü bir işareti olarak yorumlandı.

Ülke ekonomisi, ikinci çeyrekte beklenenden daha fazla büyüyerek tüm ana sektörlerde genişleme kaydetti ve Euro Bölgesi'ndeki emsallerini geride bıraktı. İşsizlik oranı da 2008 başından bu yana en düşük seviyelere inerek önemli bir iyileşme gösterdi.

Moody's ve Fitch kararları

Moody's, İspanya'nın notunu 'Baa1'den 'A3'e yükseltirken, "İspanya'nın ekonomik gücü, daha dengeli bir ekonomik büyüme modeli, iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve bankacılık sektöründeki güçlenme sayesinde artıyor, bu da ekonominin direncini yükseltiyor" açıklamasını yaptı.

Kuruluş ayrıca ülkenin görünümünü 'pozitif'ten 'durağan'a revize etti. Fitch ise bu görüşe katılarak İspanya'ya daha önce sahip olduğu 'A-' notunun bir kademe üzerine çıkarak 'A' notu verdi.

Fitch yaptığı açıklamada, "Son verimlilik artışları, ılımlı ücret artışı ve nispeten düşük enerji fiyatları, dış rekabet gücünü artırdı ve özel sektörün dış bilançolarını güçlendirdi" ifadelerini kullandı. Fitch, görünümünü 'durağan' olarak korudu.