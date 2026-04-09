S&P Global'in Türkiye'nin kredi notunu sabit bırakması bekleniyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in Nisan ayında yapılması planlanan değerlendirmede Türkiye'nin kredi notunun "BB-", görünümünün ise "durağan" olarak korunacağı tahmin ediliyor.

Matriks Haber'in 18 analistle düzenlediği ankette, kredi notunun sabit bırakılacağı yönünde tam uzlaşı oluştu. Bununla birlikte 16 ekonomist Türkiye’nin görünümünün "durağan" olarak korunacağını tahmin ederken, 2 ekonomist görünümün "pozitif"e yükseltileceği görüşünü dile getirdi.

S&P Global, en son 1 Kasım 2024 tarihinde Türkiye'nin "B+" olan kredi notunu "BB-"ye yükseltirken, "pozitif" olan görünümünü "durağan"a çekmişti.

S&P Global'in 2026 takvimine göre 17 Nisan 2026 Cuma günü Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi bulunuyor. S&P Global, takvimde yer alan tarihlerde bir rapor yayımlamayabiliyor. Raporun açıklanması durumunda, değerlendirmenin Cuma günü TSİ 23.30'dan sonra gelmesi bekleniyor.

Kredi derecelendirme not takvimi ve yabancı para cinsinden kredi notları

S&P Global takviminde Türkiye için ilk değerlendirme tarihi 17 Nisan 2026 olarak belirlenmişti. İkinci planlı tarih ise 16 Ekim 2026 olarak açıklanmıştı.