S&P, İspanya’nın kredi notunu yükseltti: Euro Bölgesi’nin üç katı büyüme bekleniyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, dış mali pozisyonunun güçlenmesine bağlı olarak İspanya'nın kredi notunu yükseltti.

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notları "A"dan "A+"ya çıkarıldı. Kısa dönem notları ise "A-1" olarak teyit edildi.

S&P Global'in bu kararı, Ülkenin dış denge tablosundaki kayda değer iyileşme ve ekonomik şoklara karşı artan dayanıklılığının altını çiziyor.

S&P, İspanya’nın Kredi Notunu Yükseltti: Euro Bölgesi’nde Pozitif Ayrışma

Kuruluşun değerlendirmesine göre, özel sektörün on yıldır süregelen borç azaltma çabaları, İspanya'nın dış denge tablosunda önemli bir iyileşmeye yol açmış, bu da ekonominin dış finansman koşullarındaki ani değişimlere karşı hassasiyetini azaltarak genel direncini artırdı. Latin Amerika'dan gelen göç, yatırım faaliyetleri ve geçmişteki yapısal reformlar, güçlü istihdam artışı ve iç talebi desteklemeye devam ediyor.

S&P Global, İspanya ekonomisinin 2025 yılı için yüzde 2,6 büyüyeceğini öngörerek, bu oranın Euro Bölgesi ortalamasının üç katı olacağına dikkat çekti. Ayrıca, İspanya'nın hizmet tabanlı ekonomisi ve ABD ticaretine sınırlı maruz kalması, ülkeyi ABD'nin mal tarifelerinin olası doğrudan sonuçlarından koruduğu belirtildi.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.