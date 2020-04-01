S&P, küresel büyüme tahminini tarihi seviyelere düşürdü

01 Nisan 2020

Uluslararası kerid derecelendirme kuruluşu S&P Global, global ekonomide büyümenin 1982'deki çöküşten bu yana görülmemiş bir seviyeye ineceğini öngördüklerini duyurdu.



1982'de global ekonomide büyümenin 1929-1933 dönemindeki Büyük Bunalım'dan bu yana görülen en düşük seviye olan yüzde 0,43'e gerilediğini hatırlatan S&P, bu yıl da global büyümenin yüzde 0,4 seviyesine ineceğini tahmin etti.



S&P, koronavirüs salgını başlamadan önce 2020 yılında global ekonominin yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörüyordu.

2021 için yüzde 4,9'luk büyüme beklentisi



S&P Global baş ekonomisti Paul Guenwald yayınladığı raporda, "Bizim temel tahminlerimize yönelik riskler güçlü şekilde aşağı olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınının ekonomik aktiviteye ve finansal piyasalara devam eden olağanüstü etkisine verilen yanıt ile bu yıl global büyümenin yüzde 0,4'e düşeceğini, 2021 yılında ise yüzde 4.9'a toparlanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.