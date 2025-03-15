S&P Suudi Arabistan'ın kredi notunu yükseltti

S&P, Suudi Arabistan'ın uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun "A"dan "A+"ya yükseltildiğini açıkladı. Ülkenin kısa vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun ise "A-1" olarak teyit edildiği kaydedilen açıklamada, not görünümünün "durağan" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın kurumsal yapısının, Vizyon 2030 kapsamında gerçekleştirilen sosyoekonomik reformlar ve dönüşüm süreci çerçevesinde güçlendiğinin ve artık 'A' kategorisinde derecelendirilen çoğu ülkeyle aynı seviyede olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Suudi Arabistan ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde S&P, yatırım ve tüketimi teşvik etmeye yönelik hükümet tedbirlerinin orta vadede güçlü petrol dışı büyüme beklentilerini destekleyeceğini belirtti ve kısmen düşük petrol gelirleri nedeniyle daha geniş mali dengesizlikler beklendiğini ancak temel senaryoda bazı büyük altyapı harcamalarının yeniden ayarlanmasının ülkenin güçlü kamu maliyesi ve dış pozisyonunu koruyacağının varsayıldığını ifade etti.