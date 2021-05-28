S&P, Türkiye için değerlendirme yapmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), yıllık takviminde bugün görülen Türkiye için bir değerlendirme raporu yayımlamadı.

S&P, Türkiye'nin kredi notunu "Durağan" görünüm ile "B+" seviyesinde tutuyor.

S&P, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu yayımlamadan pas geçebiliyor. Bugünkü takvimde Türkiye ile birlikte bulunan İrlanda, Bulgaristan ve Liechtenstein için de bir rapor açıklanmadı.

S&P'nin 2021 takvimine ilişkin üçüncü Türkiye değerlendirmesi ise 22 Ekim tarihinde bulunuyor.