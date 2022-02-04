S&P, Türkiye için enflasyon beklentilerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye için dün bir makroekonomik güncelleme yayınladı. Ocak ayı enflasyon rakamları gelmeden önce hazırlandığı anlaşılan bu güncellemede de S&P, 2022 ve 2023 için ortalama enflasyon beklentilerini yükseltti.

S&P raporunda, "Aralık 2021'de yaşanan enflasyon artışın ardından, yıllık enflasyonun bu yılın büyük bölümünde yüzde 50'yi aşmasını bekliyoruz. Aralık ayında baz etkisi ile düşecek, ancak yüzde 30'un üzerinde kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin genel makroekonomik yörüngesinnin de oldukça belirsiz olmaya devam ettiğini savunan S&P, "2022 için yıllık ortalama enflasyon tahminimize yüzde 49,5'e ve 2023 tahminimizi yüzde 14,5'e çıkardık. Buna ek olarak, 2022 yılı için GSYH büyüme projeksiyonumuzu yüzde 3,7 olarak devam ettirdik. Bu tahmin için hem yukarı hem de aşağı yönlü riskler görüyoruz" dedi.

Raporunda Fed'in faiz artırımlarılarının gelişmekte olan piyasaları da etkileyeceği değerlendirmesi çerçevesinde Türkiye için etkileri de öngörmeye çalışan S&P Global, Fed'in Mart ayında başlaması beklenen faiz artırımlarının ana kanal olarak dış dengesizlikler yolu ile Türkiye'ye aktarılacağını savundu. S&P, "Bu aktarım beklenmizin nedeni, cari işlemlerin durumu Fed'in önceki sıkıaştırma döngüsünden daha güçlü bir durumda olsa bile, Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının yüksek seviyedeki dış borcu nedeniyle büyük olmaya devam etmesi" değerlendirmesini yaptı.