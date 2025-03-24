S&P, Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmelerin ekonomiye etkisini yorumladı

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'de son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yayımladı.

S&P, Türkiye'deki siyasi gelişmelerin Türkiye ekonomisine duyulan güven ve döviz kurunun istikrarı açısından risk oluşturabileceğini belirtti.

"Siyasi gelişmeler reformları sekteye uğratabilir"

Bloomberg'de yer alan habere göre, S&P değerlendirmesinde 2023'ün sonundan beri yetkililerin hane halkını tasarruflarını altın ve dövizden çıkarıp tekrar yerli paraya çevirmeye ikna etme konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini ifade etti. Ayrıca, bu durumun ülkenin döviz rezervlerini artırdığını ve enflasyonun düşmesini teşvik ederek Türkiye'ye ilişkin notu desteklediği kaydedildi.

Ancak S&P, son dönemdeki siyasi gelişmelerin bu reformları sekteye uğratabileceğinin altını çizdi.

Kuruluş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemdeki acil müdahaleleriyle döviz satışlarının, likidite ve vadeli işlemlerin arttığını, gecelik borçlanma faizini de yükselttiğini hatırlattı.

S&P artan belirsizliğin hane halkı harcamaları, sermaye girişleri, döviz kuru, büyüme ve enflasyon üzerindeki ikinci tur etkilerinin, yakın zamana kadar mevduat dolarizasyonunda ve enflasyonda kayda değer bir düşüşü kesintiye uğratabileceğini de ifade etti.