S&P: Türkiye'deki son gelişmeler ödemeler dengesi risklerini açığa çıkarabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye'deki son gelişmelerin ülkenin ödemeler dengesi risklerini açığa çıkarabileceğini ve Banka'nın enflasyonu düşürme ve net uluslararası rezervleri yeniden oluşturma hedeflerini baltalayabileceğini açıkladı.

S&P ayrıca, son gelişmelerin konu makroekonomik politika öngörülebilirliğine geldiğinde Türkiye'nin zorluklarını ön plana çıkardığını da belirtti.

Merkez Bankası başkanının değiştirilmesinin piyasalar için sürpriz olduğunu ve buna negatif bir reaksiyon verildiğini belirten S&P, Türkiye'nin dış pozisyonunu zayıf görmeye devam ettiklerini de vurguladı.

"Türkiye'nin kırılgan ödemeler dengesi pozisyonu son gelişmeler ile daha da kötüleşebilir" değerlendirmesini yapan S&P, Türkiye'nin kısa vadeli ödemeler dengesi baskılarını kontrol etmek için seçeneklerinin sınırlı olduğunu ifade etti.

Temel beklentilerinin Türk otoritelerin liranın piyasa güçleri çerçevesinde ayarlanmasına imkan vermeye devam etmesini beklediklerini anlatan S&P, aşırı oynaklığa karşı kısa vadeli tedbirler beklenebileceğini de vurguladı. Bununla birlikte otoritelerin kurları kontrol etmek istemeleri halinde seçeneklerinin, bazı sermaye akışı kontrolleri uygulamak dışında, sınırlı olduğunu ifade eden S&P, böyle tedbirlere başvurulması riski yüksek olsa da temel senaryolarında Türkiye'nin sermaye kontrolleri uygulamasının olmadığını da belirtti.

S&P raporunda, Türk bankacılık sisteminin kırılgan bir pozisyonda olmaya devam ettiğini tekrarlarken, Türk bankalarının dış fonlamaya bağımlılıklarına işaret ettiği ve yatırımcı güveninin bankaların gelecek12 ayda vadesi gelecek dış borçlarını çevirme kabiliyetleri açısından yatırımcı güveninin önemli olmayı sürdürdüğüne vurgu yaptı.

Liradaki oynaklığı da Türk bankalarının varlık kaliteleri üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çeken S&P, lirada değer kaybının devam etmesi halinde varlık kalitesi ve ve risk maliyeti tahminleri için riskler gördüklerini de vurguladı.

S&P, "Türkiye'nin mali pozisyonunu hala nispeten güçlü ve manevra için biraz politika alanı sağlar görüyoruz" değerlendirmesini de yaptı.