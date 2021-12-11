S&P, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü 'negatif'e çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin Döviz cinsinden kredi notunun "B+" ve yerel para birimi cinsinden kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği bildirildi. Türkiye'nin kredi notu görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevrildi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, kamu politikasının öngörülebilirliğinin, para politikasının ise etkinliğinin sürdürülebilir ve gelişmiş olduğunun gözlemlenmesi halinde görünümün "durağan"a revize edilebileceği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin cari işlemler hesabının Ağustos 2018'den daha güçlü durumda olduğu belirtilirken, hanehalkının tasarruflarını bankalarda tutmayı tercih etmesiyle Türk bankacılık sektörüne olan güvenin korunduğunun görüldüğü belirtildi.

Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 8,6'dan yüzde 9,8'e yükseltildi.

Ülke ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 3,7 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 3,1 ve 2024'te yüzde 3 büyüyeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Omikron varyantının yeni karantina önlemlerine ve yaygın uluslararası seyahat kısıtlamalarına yol açmadığı varsayılırsa turizmin daha hızlı toparlanmasının destekleyici olabileceği ifade edildi.

S&P'nin açıklamasında, Türkiye ekonomisinin orta vadede ortalama yüzde 3'e yakın büyüyeceği görüşünün korunduğu kaydedildi.