S&P, Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi

01 Şubat 2020

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, planlandığı gibi Türkiye değerlendirme raporunu açıkladı. S&P, Türkiye'nin B+ olan kredi notunda bir değişikliğe gitmedi. 'Durağan' seviyedeki görünümü de değiştirmedi.

Standard and Poors, Türkiye'nin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini tahmin etti. Enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 11,3, gelecek yıl için yüzde 9 oldu.

2019 yılında değişiklik yapmadı

Standard and Poor's, 1 Mayıs 2018'de Türkiye'nin 'BB' notunu kredi notunu 'BB-'ye indirerek, 'Negatif' olan görünümünü 'Durağan' olarak değiştirmişti. S&P, en son 17 Ağustos tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B+'ya düşürmüş, görünümünü ise 'Durağan' olarak korumuştu. 2019 yılındaki iki değerlendirmede de 'B+' kredi notu ile 'Durağan' görünümde değişikliğe gidilmemişti.

Fitch ve Moody's'de Türkiye'nin kredi notları hangi seviyede?

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında yer alan Fitch Ratings, 2 Kasım'da Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki kredi notunu teyit ederek, "negatif" olan görünümünü "durağan"a revize etmişti. Moody's, ise halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B1", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.