S&P ve DBRS, Yunanistan'ın kredi notunu teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard and Poors(S&P) ve DBRS, Yunanistan'ın notunu teyit etti.
S&P'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu 'BB-', yerel para cinsinden notu 'B' olarak teyit edildi.
Kanada merkezli kredi derecelendirme kuruluşu DBRS, Yunanistan'ın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu 'BB(Low)', kısa dönem yabancı ve yerel para cinsinden notu 'R-4' olarak teyit etti.
İki kurum da kredi notunun görünümünü 'durağan' olarak devam ettirdi.