S&P, Yunanistan’ın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Yunanistan’ın uzun dönemli kredi notunu “BBB-” seviyesinden “BBB”ye, kısa dönem kredi notunu ise “A-3”ten “A-2”ye yükseltti. Not artırımının temel gerekçesi olarak, ülkenin mali hedeflerle uyumlu performansı ve vergi uyumundaki iyileşmeler gösterildi.

S&P Global açıklamasında, "Zorlu dış ortama rağmen, çoğu senaryoda Yunanistan'ın net borcunun GSYH’ye oranı daha da düşecek. Temel senaryomuzda, bu oranın önümüzdeki dört yılda yılda ortalama 6 puan gerilemesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kamu finansmanı ve borç yönetimi güçlü

Kurum, Yunanistan Kamu Borç Yönetimi Ajansı’nın (PDMA) güçlü nakit pozisyonuna da dikkat çekti. PDMA’nın pozisyonunun GSYH’nın yaklaşık yüzde 15’ine denk geldiği ve önümüzdeki üç yıllık borç ödemelerini karşılayacak düzeyde olduğu ifade edildi.

Görünüm "pozitif"ten "durağan"a çekildi

Not artışına rağmen ülkenin kredi notu görünümü “pozitif”ten “durağan”a revize edildi. Ancak dış dengesizliklerin daha da iyileşmesi halinde kredi notunun yeniden artırılabileceği belirtildi.

S&P’nin değerlendirmesinde ayrıca, Yunanistan ekonomisinin Euro Bölgesi’ndeki emsallerine göre daha iyi bir performans sergilemeye devam etmesinin beklendiği, 2025-2028 dönemi için de ortalama yüzde 2,3’lük bir büyüme öngörüldüğü aktarıldı.