SpaceX değerini katlıyor, analistler uyarıyor: 2,06 trilyon dolara ulaştı

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Halka arz sürecini tamamlayan SpaceX, 156,11 dolarlık hisse fiyatıyla değerini 2,06 trilyon dolara taşıdı. Bu rakamla SpaceX kurucusu Elon Musk'ı trilyoner yaparken dünyanın en değerli şirketleri arasına girdi. Hisseler, gün içinde 147,11-165,50 dolar aralığında dalgalanırken son işlem gününde yüzde 0,98 artış kaydetti.

Zirveden yüzde 23 geriledi

Halka arzın ilk günlerinde yoğun yatırımcı ilgisinin etkisiyle fiyat oynaklığı artarken, pazartesi günü hisseler yüzde 16 değer kaybederek açılış fiyatının altına gerilemişti. Nasdaq borsasında 12 Haziran'da 160,90 dolardan işlem görmeye başlayan hisseler, 16 Haziran'da 201,80 dolarla zirveyi görmüş pazartesi günü ise bir hafta önceki tepe noktasına göre yüzde 23 değer kaybetmişti

Analistler ise ilk işlem günlerinde fiyatlamanın daha çok arz-talep dengesizliği ve kısa vadeli yatırımcı davranışlarıyla şekillendiğini, zamanla piyasanın daha dengeli bir yapıya yöneldiğini belirtiyor.

Hisse fiyatlarındaki oynaklık sürüyor

Hisselerdeki geri çekilme de normalleşme eğilimi yönnünde yorumlansa da 135-225 dolarda gezen fiyat aralığı belirsizliğin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

SpaceX hissesiyle birlikte kaldıraçlı ETF'ler ve alternatif fonlar da piyasaya girerken, analistlere göre yatırımcılara hem uzun hem kısa pozisyon imkanı sunan yeni araçlar SpaceX etrafında ayrı bir finansal ekosistem oluştuğunu ortaya koyuyor.

Öte yandan şirketin gerçek değerlemesine ilişkin tartışmalar artıyor. Henüz finansal raporların açıklanmasa da açıklanacak gelir ve nakit akışının 2,06 trilyon dolarlık değerlemenin gerçekliğini ortaya koyması bekleniyor.