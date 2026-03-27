SpaceX halka arzı için geri sayım: Piyasada büyük beklenti

Henüz resmi başvuru yapılmamış olsa da SpaceX’in beklenen halka arzı, küresel piyasalarda büyük bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor. Wall Street cephesinde yatırımcılar, farklı senaryolara göre pozisyon almaya başlamış durumda.

Sosyal medya ve piyasalardan yoğun ilgi

Şirketin halka arz ihtimali, sosyal medyada geniş yankı bulurken, yatırımcı ilgisi de paralel şekilde artıyor. Roket fırlatmalarına yönelik yüksek izlenme oranları ve dijital platformlardaki görünürlük, yatırım tarafında da etkisini gösteriyor. Yatırımcılar, borsaya giriş sürecine ilişkin olası detaylar üzerine yoğun spekülasyon yürütüyor.

Polymarket üzerinde yatırımcılar, şirketin hangi borsa kodunu kullanacağı ve hangi piyasada işlem göreceği gibi başlıklara yönelik tahminlerde bulunuyor. Platformdaki toplam işlem hacmi 15,2 milyon doları aşmış durumda.

“X” kodunun seçilme ihtimali yüzde 25 seviyesine gerilerken, bu oran bir ay önce yüzde 60 civarındaydı. Alternatifler arasında “SPAX” ve dikkat çeken “SEX” gibi kodlar da konuşuluyor. Ancak piyasa katılımcılarının önemli bölümü farklı bir sembolün tercih edileceği görüşünde.

"X" kodu yeniden gündemde

Tek harfli “X” kodu, U.S. Steel’in Nippon Steel tarafından satın alınmasının ardından boşa çıkmıştı. Elon Musk’ın sosyal medya platformunu “X” olarak yeniden markalandırması da bu ihtimali güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Şirketin halka arzda yaklaşık 1,75 trilyon dolar değerleme hedeflediği ifade ediliyor. Bu seviyeye ulaşılması halinde SpaceX, ABD’nin en büyük altıncı şirketi konumuna yükselebilir ve Tesla ile Meta gibi devlerin sıralamadaki yerini etkileyebilir.

"Muhteşem yedili" tartışması

Şirketin borsaya dahil olması, teknoloji devlerini kapsayan “Muhteşem Yedili” grubunun genişleyebileceği yönündeki tartışmaları da artırdı. Analistler, bu yapının “Muhteşem Sekizli” gibi yeni bir formata evrilebileceğine dikkat çekiyor.

Halka arz sürecinde hisselerin yüzde 30’una kadarının bireysel yatırımcılara ayrılmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Bu oran, klasik halka arzlara kıyasla oldukça yüksek bir pay anlamına geliyor.

Uzmanlara göre Elon Musk’ın güçlü marka etkisi, bireysel yatırımcı ilgisini artıran başlıca unsur olarak öne çıkıyor. Bu nedenle SpaceX’in olası halka arzı, hem kurumsal hem bireysel yatırımcılar açısından önemli bir fırsat olarak görülüyor.