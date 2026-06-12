SpaceX halka arzıyla Elon Musk tarihe geçti: Dünyanın ilk trilyoneri oldu

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Uzay ve teknoloji şirketi SpaceX, perşembe günü gerçekleştirdiği halka arzda 75 milyar dolar kaynak topladı. Rekor büyüklükteki işlem, yatırımcıların şirkete olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu.

Halka arz öncesinde Forbes tarafından yaklaşık 780 milyar dolar olarak hesaplanan Elon Musk'ın serveti, şirket hisselerindeki değer artışıyla birlikte 1,1 trilyon dolar seviyesini aştı. Böylece Musk, dünyanın ilk trilyoner iş insanı unvanını elde etti.

Servetinin büyük bölümü SpaceX'ten geliyor

Musk'ın SpaceX'teki payının yaklaşık 866 milyar dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Tesla'daki hisseleri ve diğer yatırımları da eklendiğinde toplam serveti 1 trilyon dolar sınırını geçmiş durumda.

Uzmanlar, Musk ile dünyanın en zengin ikinci kişisi Larry Page ile arasındaki servet farkının tarihte görülmemiş seviyelere ulaştığını ifade ediyor.

Tesla ile otomotiv sektörünü değiştirdi

2008 yılında Tesla'nın başına geçen Musk, elektrikli araçları küresel otomotiv sektörünün merkezine taşıyan isimlerden biri olarak gösteriliyor. Şirketin başarısının ardından birçok geleneksel üretici elektrikli araç yatırımlarını hızlandırdı.

Tesla ve SpaceX'in yanı sıra Neuralink ve The Boring Company gibi girişimlerde de yer alan Musk, teknoloji dünyasının en etkili isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

"Elon primi" tartışmaları sürüyor

Yatırım çevrelerinde son yıllarda "Elon primi" olarak adlandırılan yeni bir kavram öne çıkıyor. Buna göre yatırımcılar, şirketlerin finansal performansının yanı sıra Musk'ın vizyonuna ve gelecekteki projelerine de değer biçiyor.

Bu durum bazı uzmanlar tarafından yenilikçiliğin ödüllendirilmesi olarak değerlendirilirken, bazı çevreler ise şirketlerin tek bir kişiye aşırı bağımlı hale gelmesinin risk oluşturduğunu savunuyor.