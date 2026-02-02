SpaceX ile xAI birleşmesi bu hafta açıklanabilir

Elon Musk'ın SpaceX, xAI ve Tesla'yı tek çatı altında toplamak istediği iddia edilirken SpaceX ile xAI arasında devam eden görüşmelerde ilerleme sağlandığı öğrenildi.

SpaceX ile xAI'in plan konusunda bazı yatırımcılarını bilgilendirdiği öğrenilirken anlaşmanın bu hafta açıklanması bekleniyor. İddialara göre müzakerelerin daha uzun sürmesi ve kesilmesi de ihtimaller arasında. Ancak henüz iki şirketten de bir açıklama yapılmadı.

Tüm şirketler tek çatı altında birleşebilir

Yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşmayı hedefleyen ve halka arzı planlanan SpaceX'in Tesla'yle birleşme olasılığının da görüşüldüğü iddia edilirken, xAI hisselerinin SpaceX hisseleriyle takas edileceği söyleniyor.

Anlaşma sağlanırsa, dünyanın en büyük halka açık olmayan iki şirketi aynı çatı altında birleşmiş olacak. xAI, eylülde 200 milyar dolar değerleme üzerinden fon toplarken, SpaceX de aralık ayında yaklaşık 800 milyar dolar değerlemeyle hisse satışı planlıyordu.

Yapay zekâ harcamaları dengelenecek

Olası birleşme, nakit tüketimi yüksek xAI ile daha güçlü finansal yapıya sahip SpaceX'i bir araya getirecek. Böylece Musk'ın, yapay zekâ için gerekli ağır hesaplamaları uzaydaki veri merkezleri üzerinden yapma vizyonu daha gerçekçi hale gelebilir. SpaceX'in roket ve uydu altyapısı bu planın temelini oluşturuyor.

Öte yandan cuma günü yapılan bir başvuruya göre SpaceX, bu kapsamda dünya yörüngesine 1 milyona kadar uydu fırlatmak için resmi izin talep etti.