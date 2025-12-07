SpaceX’ten tarihi hamle: 800 milyar dolarlık halka arz iddiası piyasaları ateşledi

SpaceX’in, perşembe günü yapılan yönetim kurulu toplantısında yatırımcılara ve finans kurumu temsilcilerine, içeriden pay satışı gerçekleştireceğini ve "şirketin tamamını" 2026'ın ikinci yarısında halka arz etmeyi hedeflediğini bildirdiği iddia edildi.

800 milyar dolarlık değerleme

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre; hisselerin satışı için görüşülen fiyatı 400 doları aşarken bunun SpaceX'in değerini 750 ila 800 milyar dolar seviyesine çıkarması bekleniyor. SpaceX, planlanan bu satıştan herhangi bir fon elde etmeyecek olsa da bu değerleme ile OpenAI'nin Ekim ayında ulaştığı 500 milyar dolarlık rekoru aşacak.

Elon Musk iddiaları yalanladı

Şirketin sahibi Elon Musk 800 milyar dolarlık değerleme iddialarını yalanlarken, X hasabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"SpaceX uzun yıllardır nakit akışında pozitif bir performans gösteriyor ve çalışanlar ile yatırımcılara likidite sağlamak amacıyla yılda iki kez periyodik olarak hisse senedi geri alımı gerçekleştiriyor."

Şirket temmuz ayındaki pay satışında 212 dolar olarak belirlenen hisse fiyatıyla 400 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı.

Ortakların hisseleri de yükseldi

Haberler, SpaceX ile lisans anlaşması yapan, uydu TV ve kablosuz iletişim şirketi EchoStar Corp.'un hisselerini de yüzde 18 yükseltti.

Uzay endüstrisine hükmeden SpaceX ayrıca, 9 binden fazla uydudan oluşan Starlink aracılığıyla da uydu internetinde lider konumda.

Öte yandan şirketin 800 milyar dolar değerindeki halka arzı, SpaceX'i 20 büyük halka açık şirket grubuna da taşıyacak. Ancak ABD'li uzay ve savunma şirketlerinin halka arzları bu yıl karışık tepkiler aldı. Karman Holdings Inc.'in hisseleri, halka arzından bu yana neredeyse üç katına çıkarken, Firefly Aerospace Inc. ve Voyager Technologies Inc.'in hisseleri, halka arzdan sonra çift haneli düşüş yaşadı.