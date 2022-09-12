SPARK ve Gaziantep Ticaret Odası arasında mutabakat imzalandı

Türk ve Suriyeli girişimcilere yönelik geliştirilen programlar aracılığıyla istihdam ve iş gücüne katkıda bulunmak amacıyla başlatılan “DAHİL” projesi kapsamında Gaziantep Ticaret Odası ve SPARK arasında anlaşma imzalandı.

Yeni kurulan şirket sayısındaki artışın binlerce kişilik ek istihdam yaratacağına dikkat çeken SPARK Türkiye Müdürü Halil Can Emre, “Türk ve Suriyeli girişimciler ile KOBİ’lere yönelik geliştirdiğimiz girişimcilik ve istihdam ile yükseköğretim programları aracılığıyla istihdam olanaklarının çeşitlenmesine ve işgücünün nitelikli dönüşümüne hizmet ediyoruz. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için Finansmana Daha İyi Erişim Sağlayarak İstihdam Yaratılması - “DAHİL” projesi kapsamında Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ile mutabakat imzaladık. Mart ayında AB’nin finansal desteği ve GTO iş birliğinde düzenlediğimiz Asya ve Güney Amerika Piyasalarına İhracat Konferansı’nın devamı niteliğinde olan mutabakatla Türk ve Suriyeli işletme sahipleri ile girişimcilerin işlerini büyüterek yeni istihdam olanakları yaratmalarına kılavuzluk edeceğiz. Türkiye’nin 5. İhracatçı şehri olan Gaziantep’in ticari faaliyetlerine dinamizm getirirken, istihdamına nitelikli bir değer kazandıracağız.” dedi.

"Finansal okur yazarlık, iş becerileri ve Findeks eğitimleri verecek"

Projeyi GTO’nun yanı sıra Adana Ticaret Odası, Antakya ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğinde yürüttüklerini kaydeden Halil Can Emre, ”GTO ile mutabakat anlaşmamız 3 aşamadan oluşuyor. Gaziantep’te KOBİ ve girişimcilere nitelikli iş imkanları sunulması kapsamında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesini destekleyeceğiz. girişimci ve işletme sahiplerine iş becerileri eğitimi sunan GTO’nun eğitim departmanının mevcut kapasitesini geliştirmeye ve yine GTO bünyesinde bulunan Suriye Masası’nı destekleyemeye yönelik faaliyetler yürüteceğiz. Toplam 200 kişiye finansal okuryazarlık ve iş becerileri gibi farklı konularda 10 ayrı eğitim vereceğiz. İş planlaması, pazarlama, yenilik, dijitalleşme, çevre riskleri konularını kapsayan eğitimlerimizle Suriyeli ve Türk işletme sahipleri ve girişimcilerin ticari faaliyetlerini hızlandıracağız.” ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık bin 500 kişilik kalıcı istihdam yarattı"

2013’ten bu yana geliştirdikleri girişimcilik ve istihdam ile yükseköğretim programları aracılığıyla 300’e yakın işletmenin kuruluşuna rehberlik ettiklerini söyleyen Halil Can Emre,” Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay ve Mersin’de yürüttüğümüz programlarımızla yaklaşık bin 500 kişilik kalıcı istihdam yarattık. Girişimcilik ve istihdam programlarımız kapsamında 2 bin 500’ü aşkın genç girişimciye eğitim verdik. 564 aşkın genç girişimcilik eğitim kampına, 474 genç iş planı yarışmalarına katıldı. 400’ü aşkın Suriyeli girişimci ile küçük ve orta ölçekli işletme sabi engelleri aşma desteğimizden faydalandı. Yükseköğretim programımız kapsamında ise 5 bini aşkın öğrenciye lisans ve mesleki eğitim bursu sağladık. Yerel STK’ların destekleriyle uzman danışman ve eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan eğitim programlarıyla bu rakamları daha da yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Suriyeli girişimcilerin finansal araçlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla Findeks eğitimlerimizi hayata geçireceğiz.” dedi.

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