S&P'den, 2025 için jeopolitik risk ve korumacı ticaret uyarısı

S&P Global Ratings'in "2025 Küresel Kredi Görünümü: Umut ve Tehlike" başlıklı raporuna göre, gelecek yıl birçok büyük ekonomide faiz indirimlerinin devam edeceği ve küresel kredi koşullarının destekleneceği öngörülüyor.

Gelecek yıl istikrarlı büyümenin beklendiği bu ekonomilerde, gerileyen enflasyon, dirençli işgücü piyasaları ve güçlü tüketici harcamalarının ekonomik faaliyeti desteklemeye devam edeceği belirtiliyor.

2025'te küresel ekonominin yüzde 3 büyüyek

ABD ve Çin'de büyümenin yavaşlaması ile Avro Bölgesi'ndeki toparlanmanın gelişmekte olan piyasalara yön vereceği böylece 2025'te küresel ekonominin yüzde 3 büyüyeceği öngörülüyor.

Borçlu ülkeleri zor bir dönem bekliyor

Öte yandan, en düşük kredi notuna sahip borçlu ülkeler, artan borçlanma maliyetleri, kalıcı olarak artan fiyatların tüketicilerin satın alma gücü üzerinde yarattığı etkiler, jeopolitik riskler ve küresel ticareti etkileyecek korumacı politikalarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

'Henüz bilinmeyen kazananlar ve kaybedenler' dönemi

Orta vadede ABD'de ekonomik büyümenin olumsuz etkilenmesi, uzun vadede tedarik zincirlerinin çeşitlenmesi ve özellikle de Çin'den uzaklaşması öngörülüyor. Bu durumun "henüz bilinmeyen kazananlar ve kaybedenler" yaratabileceği öngörülürken, tedarik zincirlerindeki karmaşıklığın küresel çapta dalgalanmalara yol açabileceği ve enflasyonist baskıları yeniden alevlendirebileceği belirtiliyor.

Batı ekonomilerinde artan korumacı politikalar, ihracata bağımlı Asya-Pasifik bölgesi için bir engel oluştururken, uzun süredir devam eden emlak krizinin tüketici ve iş dünyası güvenini olumsuz etkilediği Çin'de artacak gümrük vergilerinin ekonomik sıkıntıları derinleştirme riski bulunuyor.